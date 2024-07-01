Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Лише за останні чотири дні російська авіація впустила на Бєлгородську область дев'ять авіабомб та одну ракету

01 липня 2024, 12:58

Лише за останні чотири дні російська авіація впустила на Бєлгородську область дев'ять авіабомб та одну ракету

Ще 9 ФАБ та одну ракету Р-77 упустили Повітряно-космічні сили РФ на Бєлгородську область за останні 4 дні. Пошкоджено 5 будинків. Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Зазначається, що ФАБ-3000 вперше впала з російського літака та вибухнула у полі в Шебекінському окрузі.

«За 28 червня у регіоні знайшли одразу 4 ФАБ: у районі сіл Крутий Лог, Нова Таволжанка, Добре та біля житлового будинку на вулиці Виноградна у селі Крутий Лог. У всіх чотирьох випадках ніхто не постраждав», — пише видання.

29 червня у полі у Шебекінському міському окрузі, за 5 кілометрів від селища Маслова Пристань вперше знайшли ФАБ-3000. Авіабомба вибухнула. Оскільки падіння сталося у полі, жертв та постраждалих вдалося уникнути. Цього ж дня ФАБ-250 упала біля житлових будинків у селищі Розумне. Пошкоджено 5 житлових будинків, постраждалих  немає. Цього ж дня у полі в районі села Камизіно впала російська ракета Р-77. Ніхто не постраждав, повідомили джерела ASTRA у екстрених службах регіону.

30 червня ФАБи знайшли у селі Пристень, у полі у Білгородському районі, та в районі села Бочківка. Постраждалих немає.

Таким чином, загальна кількість скинутих Росією бомб на свої та окуповані території України досягла як мінімум 119 за березень, квітень, травень та червень 2024 року, з'ясувала ASTRA.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Бєлгородська область Авіація бомба

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:28
Російських військових на милицях кидають на штурм
10:48
Вранці під обстріл потрапив Українськ Донецької області, є загиблі та поранені
08:40
Шістьох людей поранено внаслідок обстрілу селища Цукуріне Селидівської громади
23:15
Головне за день: Удар по «Новій пошті» у центрі Харкова. Обстріл Торецька
18:21
В окупованому Бердянську лунали вибухи
16:56
«ЛНР» збільшує плату за комунальні послуги в середньому на 10%
09:59
У захопленому Маріуполі помітили колону з пораненими окупантами
23:21
Головне за день: Удар по Запорізькій області. Якими будуть відключення світла взимку
10:26
У Севастополі працює ППО: троє людей постраждали через атаку
23:34
Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру. Дебати Трампа та Байдена
23:22
Два роки після захоплення Сєверодонецька, новий «квартирний указ ДНР», кадрові перестановки «ЛНР» — дайджест окупації ►
18:50
«ДНР»: вартості оренди торгових місць на ринках не підвищуватимуть, але тимчасово
17:12
У лікарні окупованого Донецька стався конфлікт між «ветераном СВО» та старшокласником
16:49
В окупованому Маріуполі мігрант зґвалтував 15-річну дівчинку та може уникнути покарання
13:41
На Луганщині окупаційна влада ухвалила «закон», за яким колаборанти отримають житло переселенців
10:43
Росія кидає у бій УАЗ-«буханки» через дефіцит бронетехніки — BILD
23:20
Головне за день: 11 вимог Угорщини. Удар по базі росіян у Курській області
21:22
На окупованій Луганщині комунальні послуги подорожчають з 1 липня
20:18
Відомі імена окупантів, які загинули під час удару по Первомайську
16:12
Вдень під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве
усі новини
14:16
Авіаобстріл Нью-Йорка 28 червня: у лікарні померла дитина, яка отримала травму через атаку росіян
13:28
Російських військових на милицях кидають на штурм
12:58
Лише за останні чотири дні російська авіація впустила на Бєлгородську область дев'ять авіабомб та одну ракету
12:23
З Торецької громади за три дні евакуювалися понад 700 людей
12:12
Росія обстріляла дві громади Херсонської області: результати руйнувань
11:48
У Бєлгородській області Росії аварійно відключають світло
11:25
Тверську область РФ атакували дрони, на території військової частини спалахнула пожежа
11:00
Загибель журналістки Волкової: у ДБР розповіли, коли буде оголошено підозру
10:58
Армія РФ понад 140 разів обстріляла населені пункти Луганщини
10:48
Вранці під обстріл потрапив Українськ Донецької області, є загиблі та поранені
10:29
На півдні України ППО збила сім безпілотників
09:59
Понад 20 обстрілів зазнала Донеччина з боку армії РФ за добу
09:57
СБУ затримала провокаторів, які планували захопити будівлю Верховної Ради
09:01
ЗСУ знищили сім БМП з піхотою біля Новомихайлівки
08:40
Шістьох людей поранено внаслідок обстрілу селища Цукуріне Селидівської громади
08:23
У Донецькій області двоє загиблих та 12 поранених через обстріли РФ
08:10
Унаслідок ракетного удару по Києву постраждали шестеро людей, включно з дитиною — Кличко
07:50
Вночі у Дніпрі через російський обстріл постраждало 7 людей
07:15
Втрати росіян за добу: понад 1100 осіб, 19 танків та 66 артсистем
23:15
Головне за день: Удар по «Новій пошті» у центрі Харкова. Обстріл Торецька
усі новини
ВІДЕО
Поранених окупантів відправляють на фронт на Луганщині. Фото: скрін з відео Російських військових на милицях кидають на штурм
01 липня, 13:28
У Бєлгородскій области Росії и виникли проблеми з енергопостачанням через атаку дронів У Бєлгородській області Росії аварійно відключають світло
01 липня, 11:48
Один із підозрюваних у спробі захоплення ВРУ. Фото: СБУ СБУ затримала провокаторів, які планували захопити будівлю Верховної Ради
01 липня, 09:57
ЗСУ знищили 7 БМП з піхотою біля Новомихайлівки. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили сім БМП з піхотою біля Новомихайлівки
01 липня, 09:01
Пожежа в Оболонському районі Києва через падіння уламків ракет. Фото: ДСНС У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет спалахнув житловий будинок
30 червня, 21:14
Війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» у центрі Харкова. Фото: ОВА Війська РФ вдарили по терміналу «Нової пошти» у центрі Харкова
30 червня, 20:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір