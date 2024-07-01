Лише за останні чотири дні російська авіація впустила на Бєлгородську область дев'ять авіабомб та одну ракету

Ще 9 ФАБ та одну ракету Р-77 упустили Повітряно-космічні сили РФ на Бєлгородську область за останні 4 дні. Пошкоджено 5 будинків. Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Зазначається, що ФАБ-3000 вперше впала з російського літака та вибухнула у полі в Шебекінському окрузі.

«За 28 червня у регіоні знайшли одразу 4 ФАБ: у районі сіл Крутий Лог, Нова Таволжанка, Добре та біля житлового будинку на вулиці Виноградна у селі Крутий Лог. У всіх чотирьох випадках ніхто не постраждав», — пише видання.

29 червня у полі у Шебекінському міському окрузі, за 5 кілометрів від селища Маслова Пристань вперше знайшли ФАБ-3000. Авіабомба вибухнула. Оскільки падіння сталося у полі, жертв та постраждалих вдалося уникнути. Цього ж дня ФАБ-250 упала біля житлових будинків у селищі Розумне. Пошкоджено 5 житлових будинків, постраждалих немає. Цього ж дня у полі в районі села Камизіно впала російська ракета Р-77. Ніхто не постраждав, повідомили джерела ASTRA у екстрених службах регіону.

30 червня ФАБи знайшли у селі Пристень, у полі у Білгородському районі, та в районі села Бочківка. Постраждалих немає.

Таким чином, загальна кількість скинутих Росією бомб на свої та окуповані території України досягла як мінімум 119 за березень, квітень, травень та червень 2024 року, з'ясувала ASTRA.