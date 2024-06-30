Бєлгородську область РФ знову атакували дрони: одна мешканка постраждала

Постраждала мешканка Білгородської області. Фото: В'ячеслав Гладков

Сьогодні, 30 червня, у російській Бєлгородській області внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на автомобіль постраждала місцева мешканка. Також відомо, що одна машина повністю згоріла. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За уточненою інформацією, інцидент стався у місті Грайворон.



«Жінку з закритою черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням ноги бригада швидкої доставила до міської лікарні №2 міста Бєлгорода. Вся необхідна допомога надається», — зазначив він.



Гладков додав, що у 3 квартирах вибиті вікна. Крім того, в результаті вибуху один автомобіль повністю згорів, у другої машини обгоріла сторона водія, ще в одному автомобілі вибито лобове скло, осколками посічений кузов.



Раніше ми писали, що російські військові облаштували місце базування у будівлі школи у селі Мощене Бєлгородської області. Внаслідок нещодавнього удару дрона-камікадзе місце базування солдатів повністю згоріло.