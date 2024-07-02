У Пентагоні не підтверджують відправки військ Північної Кореї до РФ

США поки що не мають підтверджень, що свідчать про відправку інженерних військ КНДР до РФ з метою їхньої підтримки російської агресії в Україні. Про це заявила заступниця представника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, – повідомляє «Укрінформ».

«У мене немає нічого з цього приводу», — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України.

Крім того, Сабріна Сінгх зазначила, що у Сполучених Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ і надає країні-агресору різну військову підтримку.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея зібралася надіслати «будівельні та інженерні сили» до окупованої Донецької області та самого Донецька. Вони нібито братимуть участь у так званих відновлювальних роботах у тимчасово окупованих районах Донецької області вже з липня 2024 року. І це коштуватиме Росії 115 мільйонів доларів щороку. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun.