Чотири жителі Донецької області загинули і 27 постраждали внаслідок російських обстрілів

Армія РФ вбила чотирьох мирних жителів Донецької області Фото: Філашкін / Telegram

За 1 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: двох в Українську, по одному в Новодмитрівці та Селидовому. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у Telegram.



«Ще 27 людей в області за добу дістали поранення», – додав голова обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2048 убитими та 5237 пораненими.



Нагадаємо, днем раніше в Донецькій області загинули двоє людей і поранені 12 мирних жителів внаслідок обстрілів окупаційних військ РФ.