Сьогодні до Києва прибуде Орбан на зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Інтерфакс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок відвідає Київ та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським та іншими чиновниками. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Наголошується, що візит проросійського лідера Угорщини до Києва відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Москви до України.

«У вівторок Віктор Орбан відвідає Київ... у межах несподіваного візиту одного з найпроросійськіших лідерів Європи, який відбудеться в той час, коли Угорщина бере на себе головування в ЄС за ротаційним принципом», — йдеться у повідомленні.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів з прав угорськомовної меншини, яка проживає на заході України поблизу кордону двох країн.

«Передумовою зустрічі було вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», — сказало джерело видання у Будапешті.

На відміну від більшості європейських країн, Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України та закликала до припинення вогню. Міністр закордонних справ уряду Орбана Петер Сійярто здійснив щонайменше п'ять візитів до Росії з початку війни, останній із яких відбувся минулого місяця на економічний форум у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, офіційний Будапешт вимагає від України визнати, що вся територія Закарпаття навіть там, де етнічні угорці ніколи не проживали, є «традиційно угорською» територією.