На Донеччині завершили ремонт водопроводу: коли буде вода

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що вже завершені роботи на Донецькому водопроводі. Невдовзі жителі Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки та Краматорська будуть з водою. Про це Філашкін написав у телеграм-каналі.



«Ремонт Другого Донецького водопроводу завершений — фахівці вже почали заповнювати його водою. Невдовзі водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено у повному обсязі», — зазначив очільник Донецької ОВА.



Раніше ми писали, що 16 червня скоротили подачу води у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці через ремонтні роботи.