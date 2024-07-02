Домашні матчі Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені

Домашні ігри Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе у Гельзенкірхені. Фото: Шахтар / Telegram

«Шахтар» проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 на «Фельтінс-Арені» у Гельзенкірхені (Німеччина). Про це пресслужба донецького клубу повідомила у Telegram.



Відповідну угоду чемпіон України уклав із німецьким футбольним клубом «Шальке 04», якому належить стадіон.







«Ми дуже раді співпраці та пишаємося тим, що можемо підтримати донецький «Шахтар» і зробити наш стадіон місцем проведення першокласних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Окрім того, оренда також має додаткову цінність для нашого клубу на економічному рівні. Загалом це безпрограшна ситуація для обох клубів – ми з нетерпінням чекаємо на матчі та нашу співпрацю», — заявив генеральний директор «Шальке 04» Маттіас Тільманн.



Продаж квитків та абонементів на домашні матчі «Шахтаря» у Лізі чемпіонів здійснюватиметься у кілька етапів. Докладна інформація щодо продажу квитків з'явиться після 15 липня.



Нагадаємо, «Шахтар» достроково став чемпіоном України, обігравши «Динамо».