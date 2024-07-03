ЗСУ завдали ракетного удару по КП російського угруповання військ «Днєпр»: поранення міг отримати командувач Теплинський

Командувач угрупованням військ «Днєпр» ЗС РФ Михайло Теплинський. Фото: російські ЗМІ

30 червня близько 05:00 ЗСУ двома ракетами HIMARS з касетною бойовою частиною завдали удару по командному пункту угруповання військ «Днєпр» ЗС РФ у передмісті окупованого Генічеська Херсонської області. Про це повідомив Телеграм-канал «Досьє Шпигуна».

Як командний пункт використовувався двоповерховий адміністративний будинок. Внаслідок удару п'ять російських військовослужбовців загинули, ще 12 – зазнали поранень.

У ході атаки було поранено командувача угрупованням військ «Днєпр», генерал-полковника Михайла Теплинського. Окрім правоохоронних органів, розгляд на місці проводить спеціально створена комісія угруповання військ «Днєпр». Шукають «крота», оскільки удару завдали через кілька годин після прибуття Теплинського до КП.

Як зазначили у каналі, інформація про поранення Теплинського потребує додаткового підтвердження.

Нагадаємо, що 1 липня ЗСУ ракетним ударом знищили великий склад «шахедів» під окупованим Севастополем.