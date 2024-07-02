Під Севастополем в окупованому Криму знищено великий склад ударних дронів

Зруйнований склад ударних безпілотників під Севастополем в окупованому Криму Фото: «Досьє Шпигуна»

Українська армія 1 липня завдала ракетного удару по складу безпілотників Shahed-136 неподалік мису Фіолент в окупованому Криму, де зберігалося близько 90 БПЛА. Про це 2 липня повідомляє телеграм-канал «Досьє Шпигуна».

Зазначається, що 1 липня 2024 року ввечері ЗСУ атакували об'єкт Чорноморського флоту РФ біля мису Фіолент у Севастополі. Російські джерела підтвердили, що ціллю для удару став склад із російсько-іранськими безпілотниками Shahed-136.

Згідно з інформацією каналу, удару завдали крилатими ракетами невстановленого типу. Атака завдала значної шкоди російським силам.

«Ціллю удару був склад із БПЛА Shahed-136/«Герань-2». Орієнтовна кількість знищеного майна – 90 одиниць», — йдеться у повідомленні каналу.

Про втрати особового складу не повідомляється.

Телеграм-канал також опублікував фотографію зруйнованого об'єкта, практично ущент знищеного.

Раніше повідомлялося, що 1 липня під час атаки на окупований Крим «прилетіло» до російської ракетної частини. Також була інформація, що в окупованому Севастополі пролунали дуже сильні вибухи.