Внаслідок обстрілу в Донецьку загорівся російський склад боєприпасів

В окупованому Донецьку ввечері 3 липня спалахнув склад російських боєприпасів. За попередньою інформацією, пожежа в Будьонівському районі виникла внаслідок удару ЗСУ.



Як повідомили місцеві жителі, сталася повторна детонація — снаряди кілька разів хаотично розліталися.



Потім був повторний приліт у тому ж районі. Клуби диму, що підіймаються на околиці міста, видно із центру Донецька.





За попередньою інформацією, пожежа — на вулиці Світлого шляху. Там розташований, крім іншого, колишній артпростір «Ізоляція», на території якого окупанти облаштували колонію для полонених.

Там же, за свідченнями очевидців, російські війська зберігають бойову техніку.