На Житомирщині уламки БПЛА впали додому: постраждала жінка

Житомирську область атакували дрони. Фото: Віталій Бунечко

Сьогодні вночі, 4 липня, сили протиповітряної оборони збили 3 ударні дрони-камікадзе в Житомирській області. Уламки БПЛА впали на будинок, постраждала жінка. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.



«Під час повітряної атаки, силами протиповітряної оборони над територією Житомирщини, за попередньою інформацією, знищено 3 дрони-камікадзе типу «Шахед», — зазначив він.



За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків на житловий будинок сталася пожежа, спалах було ліквідовано.



«Постраждала жінка, її госпіталізували до лікарні», — резюмував глава регіону.



Раніше ми писали, що в ніч проти 4 липня 2024 року Росія атакувала територію України 22 ударними БпЛА «Shahed-131/136» з Курської області.