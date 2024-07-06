В Українську Донецької області другий день поспіль під російськими обстрілами гинуть люди

Російські військові у суботу, 6 липня, обстріляли із «Смерчів» Українськ Донецької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Відомо про 1 загиблого та 2 поранених. Пошкоджено 4 двоповерхівки та 1 приватний будинок», — написав Філашкін у Telegram-каналі.

Ще 1 особу, за попередньою інформацією, поранено в Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.



Українку також обстріляли вранці 5 липня. Одна людина отримала поранення. Потім, вдень одна людина загинула і поранена в місті.