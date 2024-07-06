Обстріли Донецької області: 11 людей загинуло та 43 поранено за добу

Одинадцять мешканців Донецької області загинули та 43 поранені внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Уточнюється, що 5 людей загинули у Селидовому, 3 у Часовому Яру, по одному в Комарі, Торецьку та Українську.



Крім того, 18 людей поранено в Комарі, 15 — у Селидовому. Троє людей постраждали в Торецьку, двоє — в Українську. По одному потерпілому зафіксовано у Костянтинівці, Іванівці, Слов'янську та Дружбі.

За весь час повномасштабного вторгнення влада Донецької області зафіксувала 2064 загиблих та 5316 мирних жителів. До цього переліку не входять жертви в окупованих Маріуполі та Волновасі.