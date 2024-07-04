В Офісі президента відреагували на анонс Такера Карлсона про інтерв'ю із Зеленським

Речник президента України Сергій Никифоров. Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський не планує давати інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров у Facebook у четвер, 4 липня.

«Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. Президент України має зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає», — написав Никифоров.

Нагадаємо, раніше сьогодні Карлсон заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з Володимиром Зеленським. За його словами, спроби його отримати тривали два роки, особливо інтенсивно після інтерв'ю з главою Кремля Володимиром Путіним у лютому поточного року.