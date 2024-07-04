При атаці дронів у Бєлгородській області постраждали місцеві жителі, серед них — дитина

Сьогодні, 4 липня, у Бєлгородській області четверо людей постраждали внаслідок атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За уточненою інформацією, інцидент стався на ділянці автодороги Борисівка-Байцури, коли безпілотник скинув на два автомобілі вибуховий пристрій.



«Постраждали чотири мешканці: двоє чоловіків, жінка та 12-річна дитина. Постраждалих доставлено до районної лікарні», — зазначив він.



У травмованих діагностували баротравми, опіки голови та шиї, а також контузія.



Крім того, на цій же ділянці автодороги ще один дрон атакував вантажний автомобіль. Водій не постраждав, у транспортного засобу пошкоджено кабіну.



Раніше ми писали, що 3 липня у Бєлгородській області було чути вибухи, околиця міста Шебекіно потрапила під обстріл. Відомо про трьох постраждалих.