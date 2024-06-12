У Німеччині знайшли тіло зниклої 9-річної українки: дитина стала жертвою злочину

Поліція Німеччини виявила тіло зниклої 9-річної українки Валерії. Правоохоронці заявили, що дитина стала жертвою злочину. Фото: Bild

Німецька поліція заявила, що знайшла тіло 9-річної українки Валерії, яка пропала 3 червня дорогою до школи. Про це повідомляє газета Sächsische Zeitung.

Зазначається, що тіло дівчинки виявили приблизно за чотири кілометри від її будинку.

За версією слідства, Валерія стала жертвою злочину. Правоохоронці відкидають сексуальне насильство.

Наразі правоохоронці розслідують вбивство та ненавмисне вбивство, зокрема, у соціальному колі сім'ї. Проте підозрювані наразі не встановлені, і жодних арештів не проводилося.

Нагадаємо, уродженка Дніпропетровської області 9-річна Валерія зникла 3 червня дорогою до школи у німецькому місті Дебельн. Її пошуками займалося понад 300 поліцейських.