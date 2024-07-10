Україна може бити ракетами Storm Shadow по території РФ — прем`єр Британії

Україна може бити РФ за допомогою британських ракет. Фото: соцмережі

Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових об'єктах на території Росії. Про це повідомив новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє Bloomberg.



Глава британського уряду, відповідаючи на запитання журналіста, погодився з тим, що Україна сама вирішує, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Великою Британією.



Таким чином Стармер підтвердив, що продовжить політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання її далекобійної зброї у російсько-українській війні.



Довідка



Storm Shadow — британсько-французька розробка (спільний проєкт компаній British Aerospace та Matra), яка має дві основні модифікації та, відповідно, дальність поразки — до 250 кілометрів в експортному варіанті та 500 (560) кілометрів у базовому.



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