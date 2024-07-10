Представитель НАТО: Война в Украине может продолжаться минимум 3 – 4 года

Война в Украине может длиться еще несколько лет. Поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита в Вашингтоне, пишет издание «Голос Америки».

«В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится», — сказал он.

По его словам, война в Украине «потребует нескольких лет целенаправленных усилий», поскольку Россия «несомненно» сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3 – 4 года.

Оценивая способность России по переходу экономики на военные рельсы, чиновник Альянса отметил, что долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики. Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.

Ранее сообщалось, что на открытии саммита НАТО, который во вторник, 9 июля, начался в Вашингтоне, президент Джо Байден заявил об «исторической» передаче Украине пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны от США и партнеров.