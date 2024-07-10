Міноборони РФ заявило про захоплення Яснобродівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію

Сили оборони України повністю контролюють село Яснобродівка на Донеччині. Про це «Суспільне Донбас» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, оприлюднена інформація не відповідає дійсності.

«Яснобродівка – під повним контролем Сил оборони. Ситуація щодо взяття під контроль окупантами села Яснобродівка така, що українські Сили оборони контролюють обстановку на тому напрямку та поблизу вказаного села. Станом на ранок 10 липня жодних територіальних успіхів у армії РФ не було. Російської армії немає у населеному пункті Яснобродівка», – зазначив Волошин.

9 липня в Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Яснобродівки та покращення тактичного положення російських військ.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію в Часовому Яру після виходу українських військ з мікрорайону «Канал».