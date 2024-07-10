РФ скинула на Торецьк КАБ-250 та обстріляла Новоекономічне: є жертви

У середу, 10 липня, російська армія атакувала Торецьк та Новоекономічне Донецької області. Внаслідок ударів є загиблі та постраждала. Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, – передає Суспільне Донбас.
За її словами, вранці окупанти скинули на Торецьк керовані авіаційні бомби КАБ-250. Відомо про загибель одного цивільного.
Окрім того, вже ввечері росіяни обстріляли Новоекономічне.
«В результаті загинула 80-річна жінка та осколкового поранення зазнала 71-річна місцева жителька», — зазначила Мєдвєдєва.
За цими фактами правоохоронці розпочали досудові розслідування за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Раніше ми писали, що з початку доби на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень. Зокрема, російські загарбники активізувалися на Сіверському напрямку, проте гарячим залишається Покровський напрямок.
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