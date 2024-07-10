Армия РФ активизировалась на Северском направлении, больше всего атак — на Покровском: Генштаб

С начала суток на фронте произошло более 90 боевых столкновений. В частности, российские захватчики активизировались на Северском направлении, однако более «горячим» остается Покровское направление. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. Всего с начала суток произошло 92 боевых столкновения», — говорится в сообщении.



Ситуация на фронте следующая:



На Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать вблизи Волчанска и Глубокого.



На Купянском направлении россияне пытались три раза штурмовать позиции наших войск неподалеку Берестового. Все вражеские атаки были отбиты.



На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак вблизи Макеевки, Грековки и Невского.



Российские оккупанты активизировались на Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Спирное, Верхнекаменское, Выемка и Раздоловка.



На Краматорском направлении захватчики осуществили четыре штурма позиций нашей армии вблизи Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Два боя завершены, еще два — продолжаются.



На Торецком направлении состоялось 15 атак в районе Пивничного, Торецка и Нью-Йорка. Силы обороны отразили 14 атак противника, еще одно боестолкновение продолжается.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка, Новоселовка Первая, Карловка, Прогресс и Юрьевка.



Продолжаются два боя на Кураховском направлении, вблизи Невельского и Красногоровки. Еще четыре вражеские атаки украинские защитники отбили в районе Дальнего, Константиновки и Парасковиевки.



На Времовском направлении подразделения наших войск отбили три штурма россиян неподалеку Урожайного и Макаровки. На данный момент продолжается бой в районе Водяного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты потерпели неудачу вблизи населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции наших войск. Одна атака была безуспешной, еще одна — продолжается.



На Приднепровском направлении ВСУ отразили две российские атаки в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.



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