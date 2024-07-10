Нідерланди виділили ще 300 млн євро на боєприпаси до F-16 для України

Нідерланди виділяють додатково 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які незабаром прибудуть до України. Про це повідомляє Нідерландське міністерство оборони.



Як повідомив міністр Рубен Брекельманс під час саміту НАТО у Вашингтоні, ця сума йде на додаток до 150 мільйонів євро, які раніше були зарезервовані для боєприпасів. Йдеться про озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості.



«З боєприпасами F-16, що закуповуються нами, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не знає кордонів, тому наша підтримка має продовжуватись повним ходом. Придбавши додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати Москві сигнал про те, що союзники НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також на користь нашої безпеки», — цитує міністра «Інтерфакс-Україна».



Нагадаємо, уряди Данії та Нідерландів передають Україні винищувачі F-16 американського виробництва за підтримки США. Наразі триває процес передачі F-16. І вже влітку українські пілоти почнуть літати цими літаками, повідомили в Білому домі.