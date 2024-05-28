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Винищувачі F-16 будуть доставлені до України дуже скоро — Умєров

28 травня 2024, 18:10

Винищувачі F-16 будуть доставлені до України дуже скоро — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна отримає перші поставки винищувачів F-16 невдовзі. Про це він розповів у коментарі Reuters.

Умєров сподівається, винищувачі F-16 будуть доставлені «дуже, дуже скоро». А також він зазначив, що «Україні потрібно стільки, скільки вона можемо отримати». Водночас лише половина військової допомоги та зброї, надана партнерами, прибула вчасно.

«На цьому етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу... пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації та технічного обслуговування та працюємо над модернізацією або впровадженням більшої кількості платформ», — пояснив він.

Крім того, Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї та безпілотників, а також свої можливості радіоелектронної боротьби.

Глава оборонного відомства заявив, що російська армія готується до нової атаки, зокрема планує відкрити новий фронт на півночі.

«Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не допустити їх [російських окупантів] до нашої держави», — зазначив Умєров.

Раніше ми писали, що Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перший літак має бути поставлений «до кінця року». Така підтримка потрібна, щоб зупинити Володимира Путіна.

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