ППО України збила 5 крилатих ракет та 11 «шахедів»

ППО України збила 5 ракет Х-101 та 11 «шахедів». Фото: Олещук / Telegram

Увечері 11 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами Х-101 і 19-ма ударними БПЛА Shahed-131/136, а також безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«Основний напрямок удару – Старокостянтинів. Внаслідок протиповітряного бою ракети були збиті у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та 8 безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях», - уточнив Олещук.



Зазначається, що решта вісім безпілотників локаційно втрачені. За інформацією командувача Повітряних Сил, з метою перевантаження протиповітряної оборони противник використовує імітатори ударних БПЛА.



Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» місто Українськ Донецької області.