Дрони вночі атакували окупований Крим: під удар могла потрапити військова частина Чорноморського флоту РФ

Військова частина радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ на мисі Фіолент. Фото: «Кримський вітер»

Вночі 15 липня внаслідок атаки українських дронів на окупований Крим зафіксовані «прильоти» у військовій частині радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ на мисі Фіолент. Про це повідомили у телеграм-каналі «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

Там є антени, схожі на антени РЛС, а також супутникові антени.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито збила шість безпілотників над Кримом.

Нагадаємо, що 12 липня в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо, зафіксований «приліт» неподалік аеропорту.