На Донеччині запровадили екстрені відключення електрики

У Донецькій області запроваджені екстрені відключення світла через збільшення дефіциту електроенергії на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Донецькі електромережі.



Таке розпорядження дав НЕК Укренерго. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що відключення електроенергії у вересні-жовтні не буде, якщо не буде нових атак на інфраструктуру, а ремонти на енергоблоках АЕС завершать вчасно.