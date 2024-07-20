У Ростовській області РФ вночі були вибухи — місцева влада заявила про атаки безпілотників. Стверджується, що збито 26 ударних дронів.



«Усього минулої ночі сили ППО перехопили та знищили у Ростовській області 26 БПЛА. Внаслідок атаки постраждалих немає. До місця падіння уламків БПЛА виїхали аварійні служби», — написав губернатор Василь Голубєв в соцмережах.



При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що безпілотникам вдалося атакувати військовий аеродром у Міллерово. Почалася пожежа.



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