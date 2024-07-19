Вночі безпілотники атакували Курську область РФ: прогриміло близько 10 вибухів

Курську область вночі атакували ударні дрони. Ілюстративне фото

У ніч проти 19 липня Курську область Росії атакували БПЛА. Місцеві жителі чули від 7 до 10 вибухів. Про це повідомив телеграм-канал SHOT.

Повідомляється, що від гучного звуку спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів. Інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.

Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов заявив, що сили ППО РФ нібито збили шість безпілотників. Пізніше він написав про збиття ще чотирьох БПЛА. В атаці він звинуватив Україну.

Місцеві жителі опублікували у мережі відео, на яких можна побачити вибухи над Курськом.

Раніше повідомлялося, що морські та повітряні дрони Служби безпеки України у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму.