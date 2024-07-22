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Незважаючи на великі втрати: Сирський розповів, куди зараз рвуться росіяни на Донеччині

22 липня 2024, 12:12

Незважаючи на великі втрати: Сирський розповів, куди зараз рвуться росіяни на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Російські війська не враховують достатньо високого рівня втрат і продовжують рватися у напрямку міста Покровськ Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, жорстокі бої тривають у місті Красногорівка, в районах міст Часів Яр та Залізне, селища Північне та села Прогрес у Донецькій області.

«Окупанти не залишають спроб захопити села Стельмахівка, Макіївка, атакують наші позиції у селах Іванівське, Кліщіївка, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично на всьому фронті відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що російська армія просунулась у місті Залізне та селищі Нью-Йорк, а також поблизу селищ Пантелеймонівка та Калинівка на Донеччині.

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