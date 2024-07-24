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СБУ повідомила про підозру окупаційному меру Єнакієвого Роману Храменкову: раніше його затримала ФСБ

24 липня 2024, 23:04

СБУ повідомила про підозру окупаційному меру Єнакієвого Роману Храменкову: раніше його затримала ФСБ

«Мер» окупованого Єнакієвого Роман Храменков. Фото: «ДАН» «Мер» окупованого Єнакієвого Роман Храменков. Фото: «ДАН»

Служба безпеки України повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації міста Єнакієво Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Йдеться про Романа Храменкова. Так, колишній лікар із Полтавщини після початку російської агресії у 2014 році знайшов себе у політиці – був «мером» Єнакієвого та Горлівки, балотувався на посаду «голови ДНР». У вересні 2023 року його обрали «головою муніципального утворення Єнакієвого».

Під керівництвом ЗС РФ колаборант організовував роботу органів влади загарбників, допомагав РФ затверджувати режим окупації, розпоряджався бюджетними коштами та міською власністю. Також зрадник активно співпрацював із представниками Ленінградської області Росії, переймаючи досвід та створюючи ілюзію інтеграції захопленого міста до РФ.

СБУ повідомила Храменкову про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у травні ФСБ затримала Романа Храменкова за отримання хабаря за «допомогу» в оформленні земельної ділянки.

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