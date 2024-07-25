Армія РФ 13 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області. Фото ОВА

Російські війська минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 25 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській територіальній громаді (ТГ) обстріляно Максиміліанівку, Антонівку та Олександропіль. У Кураховому прямим влучанням пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ пошкоджено будинок та зруйновано гараж. У Костянтинівці пошкоджено 9 будинків, 2 нежитлові будівлі, 2 автомобілі та 3 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці поранено людину. В Іллінівській ТГ пошкоджено 11 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ поранено людину, пошкоджено 7 приватних будинків та 2 багатоповерхівки. У Сіверську 2 будинки зруйновано та 1 пошкоджено. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.