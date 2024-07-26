Російські війська атакували Донеччину понад 20 разів за добу: Філашкін розповів подробиці

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 26 липня, атакували три райони Донецької області, зокрема, Покровський, Краматорський і Бахмутський. Внаслідок ударів пошкоджені або зруйновані будинки. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, ситуація в Донецькій області така.



Покровський район. Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Іллінка, Романівна і Єлизаветівка. У Кураховому під вогнем промзона. У Гродівській громаді росіяни скинули КАБи на Іванівку і Веселе.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновані 2 будинки і пошкоджені 3, у Ямполі — пошкоджені 2 будинки. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджені 9 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 2 будинки. У Сіверську зруйнована багатоповерхівка і пошкоджені 2 приватні будинки.



Раніше ми писали, що війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області увечері 25 липня. Вибух пролунав приблизно о 23:05.