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Российские войска атаковали Донетчину более 20 раз за сутки: Филашкин рассказал детали

26 июля 2024, 12:29

Российские войска атаковали Донетчину более 20 раз за сутки: Филашкин рассказал детали

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 26 июля, атаковали три района Донецкой области, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. В результате ударов повреждены или разрушены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, ситуация в Донецкой области следующая:

Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Ильинка, Романовна и Елизаветовка. В Курахово под огнем промзона. В Гродовской громаде россияне сбросили КАБы на Ивановку и Веселое.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады разрушены 2 дома и повреждены 3, в Ямполе — повреждены 2 дома. В Краматорске обстреляна промзона. В Константиновке повреждены 5 многоэтажек, админздание и инфраструктурный объект. В Ильиновской громаде повреждены 9 объектов.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома. В Северске разрушена многоэтажка и повреждены 2 частных дома.

Ранее мы писали, что войска РФ ударили по Краматорску Донецкой области вечером 25 июля. Взрыв раздался приблизительно в 23:05. 

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