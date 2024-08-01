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Російські війська захопили Тимофіївку на Донеччині — DeepState

01 серпня 2024, 08:58

Російські війська захопили Тимофіївку на Донеччині — DeepState

Армія РФ просунулась біля кількох населених пунктів Донецької області. Карта DeepState Армія РФ просунулась біля кількох населених пунктів Донецької області. Карта DeepState

Військові РФ рухаються на сході України. Про це у ніч проти четверга 1 серпня, повідомив український OSINT-проект DeepState.

Зазначається, що противник окупував Тимофіївку на Донеччині. За даними відкритих джерел, відстань від села до Покровська — стратегічно важливого для України міста — становить близько 31 км.

Також агресор просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та у Нью-Йорку Донецької області.

Раніше повідомлялося, що російські військові намагаються окупувати Торецьк на Донеччині. Для просування до міста росіяни хочуть захопити терикони у Північному та Залізному.

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