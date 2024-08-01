Російські війська захопили Тимофіївку на Донеччині — DeepState

Армія РФ просунулась біля кількох населених пунктів Донецької області. Карта DeepState

Військові РФ рухаються на сході України. Про це у ніч проти четверга 1 серпня, повідомив український OSINT-проект DeepState.

Зазначається, що противник окупував Тимофіївку на Донеччині. За даними відкритих джерел, відстань від села до Покровська — стратегічно важливого для України міста — становить близько 31 км.

Також агресор просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та у Нью-Йорку Донецької області.

Раніше повідомлялося, що російські військові намагаються окупувати Торецьк на Донеччині. Для просування до міста росіяни хочуть захопити терикони у Північному та Залізному.