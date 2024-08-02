У Харківській області через російські атаки загинула жінка, постраждали робітники-будівельники

Російський дрон ударив по автобусу із будівельниками в Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 2 серпня, російські військові завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цих атак у Куп'янську загинула жінка, а в Дергачівській громаді через удар дрона по автобусу постраждали робітники-будівельники. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили по Куп'янську. На жаль, загинула мирна мешканка. Ще одна жінка зазнала поранень, вона госпіталізована», — написав Синєгубов у Telegram.

Начальник ОВА зазначив, що удару було завдано поблизу житлового будинку, де знаходилися постраждалі.

Також сьогодні близько 9:00 російські військові вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді Харківської області.

«Постраждали шість цивільних, п'ять осіб у середньому стані, одна людина — у тяжкому. Усі постраждалі — працівники-будівельники», — повідомив Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак п'ять цивільних травмовано.