Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині — DeepState

Армія РФ продовжує просуватися на Донеччині. Карта DeepState

Російська армія продовжує просуватися на східній ділянці фронту. Зокрема, противник тисне на Сили оборони у Донецькій області. Про це повідомляє військово-аналітичний ресурс DeepState.

Зазначається, що агресор просунувся в населених пунктах Північне, Залізне, Желанне, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Желанного. Сили оборони України відійшли із урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулися у Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному.