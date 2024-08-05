Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині — DeepState

Російська армія продовжує просуватися на східній ділянці фронту. Зокрема, противник тисне на Сили оборони у Донецькій області. Про це повідомляє військово-аналітичний ресурс DeepState.
Зазначається, що агресор просунувся в населених пунктах Північне, Залізне, Желанне, Сергіївка, Іванівка, у Лисичного та Желанного. Сили оборони України відійшли із урочища Ступки Голубовські-2 біля Іванівки.
Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ цієї інформації наразі немає.
Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулися у Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному.
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