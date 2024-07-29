З 6 серпня розпочнеться евакуація жителів Донеччини до Рівненської області: як записатися

З 6 серпня розпочнеться безкоштовна евакуація на Рівненщину для жителів Донеччини. Кожен охочий може виїхати із небезпечного регіону на захід України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.
«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу протягом серпня поточного року обов'язкова евакуація здійснюватиметься до Рівненської області спеціальним потягом, 1 раз на 8 днів (06.08; 14.08; 22.08; 30.08)», — йдеться у повідомленні.
Що необхідно зробити, щоб виїхати до Рівненської області:
У відомстві зазначили, що кожен житель Донеччини проживатиме в установах комунальної форми власності або у приватних будинках Рівненської області.
Крім того, деякі категорії ВПО отримають щомісячну виплату допомоги, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.
Раніше ми писали, що у громади Волинської області 29 липня було успішно евакуйовано 73 жителі Донецької області. Серед них — 21 дитина та 7 людей з інвалідністю.
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