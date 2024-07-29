Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

З 6 серпня розпочнеться евакуація жителів Донеччини до Рівненської області: як записатися

29 липня 2024, 18:46

З 6 серпня розпочнеться евакуація жителів Донеччини до Рівненської області: як записатися

З 6 серпня розпочнеться безкоштовна евакуація на Рівненщину для жителів Донеччини. Кожен охочий може виїхати із небезпечного регіону на захід України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.

«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу протягом серпня поточного року обов'язкова евакуація здійснюватиметься до Рівненської області спеціальним потягом, 1 раз на 8 днів (06.08; 14.08; 22.08; 30.08)», — йдеться у повідомленні.

Що необхідно зробити, щоб виїхати до Рівненської області:

  • залишити заявку за телефонами 0800408911, 0988903318 або 0662856290; для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю — 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048;
  • дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровськ.

У відомстві зазначили, що кожен житель Донеччини проживатиме в установах комунальної форми власності або у приватних будинках Рівненської області.

Крім того, деякі категорії ВПО отримають щомісячну виплату допомоги, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

Раніше ми писали, що у громади Волинської області 29 липня було успішно евакуйовано 73 жителі Донецької області. Серед них — 21 дитина та 7 людей з інвалідністю.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
евакуація

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:42
Путін після захоплення Бахмута, Авдіївки та Маріуполя: 27% житла — в аварійному стані
18:00
На окупованій Луганщині кілька днів не буде води: названі міста та селища
16:46
На окупованій Донеччині росіяни масово вирубують ліси та продають деревину за кордон
11:09
У Лисичанську окупанти забирають «на підвал» місцевих жителів за спробу користуватися мобільним зв'язком
10:24
На Донеччині ФСБ затримала росіянина: окупанти його звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на замовлення ГУР
16:50
У Херсонській області вода непридатна для використання — ЦНС
09:59
П'ятеро людей загинули та 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу
08:21
Армія РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку — DeepState
23:00
Головне за день: Обстріл Сумської області. Атаковано три аеродроми в РФ
15:56
В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат
13:30
Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк
23:16
Головне за день: ЗСУ вдарили по летовищу в Криму. Погруддя російського військового в Маріуполі
22:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
17:08
В окупованому Маріуполі восьмирічний хлопчик підірвався на вибухівці: дитина дістала поранення
15:52
В окупованому Маріуполі росіяни встановили пам’ятник вбивці місцевих жителів — мерія
14:58
Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
14:40
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:25
Відстань від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині скоротилася до 11,5 кілометрів
11:18
Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA
07:55
На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
усі новини
22:09
Україна отримала першу медаль на Олімпіаді: фехтувальниця Харлан здобула бронзу
21:34
Українські дрони пошкодили чотири електропідстанції в Курській області РФ
20:42
Путін після захоплення Бахмута, Авдіївки та Маріуполя: 27% житла — в аварійному стані
19:25
США виділили ще один пакет військової допомоги Україні
18:46
З 6 серпня розпочнеться евакуація жителів Донеччини до Рівненської області: як записатися
18:00
На окупованій Луганщині кілька днів не буде води: названі міста та селища
17:59
В Україні не відключатимуть світло 30 липня: подробиці
17:32
До Волині евакуювали 73 людини з Донецької області
17:14
У Німеччині на хімічному заводі стався вибух: подробиці
16:46
На окупованій Донеччині росіяни масово вирубують ліси та продають деревину за кордон
15:26
Обстріли Бахмутського та Покровського районів: чотири людини загинули, ще 4 — травмовані
15:14
Прифронтовим регіонам України передадуть 17 генераторів
15:06
Російські окупанти вдарили по Щуровому: виникла пожежа в лісі, рятувальники потрапили під повторний обстріл
14:48
У Волгоградській області РФ пасажирський потяг зійшов з рейок: понад 100 людей постраждали
13:37
Війська Росії обстріляли Торецьк: троє людей загинули, ще стільки ж – поранені
13:17
У російській Карелії прорвало дамбу: зруйновані будинки, є загиблий і зниклі безвісти
12:50
СБУ оголосила про підозру екскерівникам Оленівської колонії
12:21
На Донеччині загарбники обстріляли шахту: подробиці
11:14
Окупанти з артилерії вдарили по Костянтинівській громаді: є пошкодження
11:09
У Лисичанську окупанти забирають «на підвал» місцевих жителів за спробу користуватися мобільним зв'язком
усі новини
ВІДЕО
Прорив дамби у російській Карелії. Фото: кадр із відео У російській Карелії прорвало дамбу: зруйновані будинки, є загиблий і зниклі безвісти
29 липня, 13:17
Затримання росіянина, якого окупанти звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на Донеччині. Фото: кадр із відео На Донеччині ФСБ затримала росіянина: окупанти його звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на замовлення ГУР
29 липня, 10:24
У Києві викрали та вбили іноземця. Фото: Нацполіція Викрадення іноземця в Києві: забрали криптовалюту та вбили
29 липня, 09:18
У Бєлгородській області спалахнула підстанція. Фото: Belpepel БПЛА атакували електропідстанції у Бєлгородській та Орловській областях
29 липня, 07:29
Після атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі в Курській області РФ. Фото: ASTRA/Telegram У Курській області РФ після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза
28 липня, 07:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ► Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
26 липня, 22:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір