З 6 серпня розпочнеться евакуація жителів Донеччини до Рівненської області: як записатися

З 6 серпня розпочнеться безкоштовна евакуація на Рівненщину для жителів Донеччини. Кожен охочий може виїхати із небезпечного регіону на захід України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу протягом серпня поточного року обов'язкова евакуація здійснюватиметься до Рівненської області спеціальним потягом, 1 раз на 8 днів (06.08; 14.08; 22.08; 30.08)», — йдеться у повідомленні.



Що необхідно зробити, щоб виїхати до Рівненської області:

залишити заявку за телефонами 0800408911, 0988903318 або 0662856290; для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю — 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048;

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровськ.

У відомстві зазначили, що кожен житель Донеччини проживатиме в установах комунальної форми власності або у приватних будинках Рівненської області.



Крім того, деякі категорії ВПО отримають щомісячну виплату допомоги, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.



Раніше ми писали, що у громади Волинської області 29 липня було успішно евакуйовано 73 жителі Донецької області. Серед них — 21 дитина та 7 людей з інвалідністю.