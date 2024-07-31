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Планують вивести 21 дитину: на Донеччині оголосили про примусову евакуацію

31 липня 2024, 17:37

Планують вивести 21 дитину: на Донеччині оголосили про примусову евакуацію

У шести населених пунктах Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей у зв'язку з постійними атаками армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Учасники Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення одноголосно підтримали проведення обов'язкової евакуації примусово дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками окремих населених пунктів Донецької області.

«Планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками чи іншими законними представниками. Вони будуть забезпечені безоплатним притулком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що з 6 серпня розпочнеться безкоштовна евакуація на Рівненщину для жителів Донеччини. Кожен охочий може виїхати із небезпечного регіону на захід України.

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