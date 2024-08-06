Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

Минулої доби, 5 серпня, російські війська вбили одного жителя Донецької області — у Торецьку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», — додав очільник обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2122 особи вбитими та 5560 – пораненими.
Раніше повідомлялося, що російські військові дедалі частіше пробиваються до околиць Торецька.
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