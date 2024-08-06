Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина загинула, ще двоє дістали поранення

Обстріл Донецької області: 1 загиблий, 2 поранені. Фото: Філашкін / телеграм

Минулої доби, 5 серпня, російські війська вбили одного жителя Донецької області — у Торецьку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 2 людини в області за добу дістали поранення», — додав очільник обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2122 особи вбитими та 5560 – пораненими.



Раніше повідомлялося, що російські військові дедалі частіше пробиваються до околиць Торецька.