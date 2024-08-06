Армия РФ обстреляла Донецкую область: один человек погиб, еще двух ранили

За прошедшие сутки, 5 августа, российские войска убили одного жителя Донецкой области — в Торецке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще 2 человека в области за сутки получили ранения», — добавил начальник областной военной администрации.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2122 человека убитыми и 5560 — ранеными.
Ранее сообщалось, что российские военные все чаще пробиваются к окраинам Торецка.
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