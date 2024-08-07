На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів. Скільки людей має виїхати

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Фото: Сумська ОВА

На Сумщині проводиться обов'язкова евакуація із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, відповідне розпорядження він підписав 7 серпня.

«Воно набуває чинності з моменту підписання. Сили та засоби для евакуації підготовлені, щоб захистити й не наражати на небезпеку наше населення», – сказав він.

Голова Сумської ОВА розповів, що евакуюють близько шести тисяч людей, серед них 425 дітей.

«Насамперед, безумовно, завдання поставлено на евакуацію сімей із дітьми. Підготовлені місця, де вони проживатимуть», – зазначив Артюх.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ, яка межує із Сумщиною.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ на 10 кілометрів вклинилися на територію Курської області, а також взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа».