На Сумщине объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов. Сколько людей должны выехать

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Фото: Сумская ОВА

На Сумщине проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, соответствующее распоряжение он подписал 7 августа.

«Оно вступает в действие с момента подписания. Силы и средства для эвакуации подготовлены, чтобы защитить и не подвергать опасности наше население», – сказал он.

Глава Сумской ОВА рассказал, что эвакуируют около шести тысяч людей, среди них 425 детей.

«В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Подготовлены места, где они будут проживать», – отметил Артюх.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ, которая граничит с Сумщиной.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ на 10 километров вклинились на территорию Курской области, а также взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа».