Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Держдумі РФ заявили, що атаку на Курську область ЗСУ готували за підтримки Великої Британії

08 серпня 2024, 08:05

У Держдумі РФ заявили, що атаку на Курську область ЗСУ готували за підтримки Великої Британії

У російській Держдумі заявляють, що ЗСУ на територію Курської області вторгалися не самостійно. Допомагали їм у цьому спецслужби Великої Британії. Про це заявив член комітету Держдуми з безпеки Адальбі Шхагошев. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

«У всіх подібних вилазках брала участь Британія. Було чути англійську мову», — сказав депутат.

Адальбі Люлевич Шхагошев, який перебуває під санкціями США та всіх країн ЄС, повідомив журналістам росЗМІ, що «яструби у багатьох країнах» не хочуть миру і активно намагаються «розпалити полум'я протистояння». При цьому він не повідомив, звідки в нього інформація про британських спецагентів і звідки дані про «англійську мову».

Депутат пригрозив «стратегічною відповіддю», яка буде «дуже болісною і у військовому, і в політичному напрямах».

Нагадаємо, ЗСУ увійшли до міста Суджа та селище Коренево – два прикордонні районні центри Курської області. Про це повідомив Z-блогер Юрій Котенок. За його словами, тривають жорстокі бої.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ЗСУ Україна Держдума РФ Курська область Велика Британія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:50
Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
08:11
Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState
23:26
Головне за день: Російські ДРГ на околицях Торецька. ЗСУ у Курській області
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
17:30
Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»
17:11
На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко
14:26
Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт
13:59
У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка
13:36
У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор
13:14
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:58
В окупованому Мелітополі загарбники влаштовують рейди по будинках для пошуку «безгоспного майна» — ЦНС
08:17
В окупованій Макіївці підпільники влаштували диверсію
усі новини
10:59
Армія РФ за добу обстріляла чотири райони Донеччини: в ОВА розповіли деталі
10:50
Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
09:49
ППО вночі збила дві ракети і 4 БПЛА — Олещук
09:45
Вранці Костянтинівку обстріляла армія РФ, повідомляють про влучання у багатоповерхівку
09:31
Війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: дві людини загинули, ще чотири – поранені
08:28
У Криму загорівся склад БК російських військ: через пожежу та детонацію перекривали рух на залізниці
08:05
У Держдумі РФ заявили, що атаку на Курську область ЗСУ готували за підтримки Великої Британії
07:39
Росія розповсюджує фейк про нібито підготовку України до здачі Харківщини — ЦНС
01:03
Боксер Хижняк став олімпійським чемпіоном у Парижі
23:42
ЗСУ відкинули окупантів у Нью-Йорку: армія РФ захопила Сергіївку на Донеччині – DeepState
23:20
У Курській області поранено російського воєнкора-пропагандиста Євгена Піддубного
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
23:02
«Всі пішли на фронт»: у росіян не залишилося артилерії та танків для захисту Курської області – ЗМІ
22:27
ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників
21:25
ЗСУ увійшли до двох районних центрів Курської області РФ – Z-блогер
20:21
Українська армія взяла в полон десятки російських військових у Курській області: бійці ЗСУ показали фото
18:57
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів. Скільки людей має виїхати
17:55
У Покровську тимчасово закрили ринок та торговельний центр. Що відомо
17:41
Удар по підприємству Мирнограда 6 серпня: лікарям довелося ампутувати кінцівки постраждалим
17:14
Податкова із Мирнограду переїхала в Добропілля. Що потрібно знати мешканцям
усі новини
ВІДЕО
Знищення російської РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» в окупованій Макіївці: це послабить загарбників
07 серпня, 22:27
Глава Кремля Володимир Путін наказав вжити «негайних заходів» щодо вирішення ситуації в Курській області РФ. Фото: ТАСС Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»
07 серпня, 15:50
У Курській області FPV-дрону вразив російський Мі-28. Фото: скріншот (відео Сергія Стерненка) Перший випадок в історії: FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у Курській області РФ
07 серпня, 13:22
Дорога в Мирнограді після ремонту. Кадр із відео У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили
07 серпня, 11:59
З окупації повернули 24-річну дівчину із інвалідністю. Фото: скриншот (Мінреінтеграції) На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
07 серпня, 10:58
Пошкоджений Су-34 у Ростовській області. Фото: соцмережі Удар по аеродрому РФ «Морозовськ»: з'явилося відео знищеного Су-34
07 серпня, 09:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір