У російській Держдумі заявляють, що ЗСУ на територію Курської області вторгалися не самостійно. Допомагали їм у цьому спецслужби Великої Британії. Про це заявив член комітету Держдуми з безпеки Адальбі Шхагошев. Про це повідомляє видання The Moscow Times.
«У всіх подібних вилазках брала участь Британія. Було чути англійську мову», — сказав депутат.
Адальбі Люлевич Шхагошев, який перебуває під санкціями США та всіх країн ЄС, повідомив журналістам росЗМІ, що «яструби у багатьох країнах» не хочуть миру і активно намагаються «розпалити полум'я протистояння». При цьому він не повідомив, звідки в нього інформація про британських спецагентів і звідки дані про «англійську мову».
Депутат пригрозив «стратегічною відповіддю», яка буде «дуже болісною і у військовому, і в політичному напрямах».
Нагадаємо, ЗСУ увійшли до міста Суджа та селище Коренево – два прикордонні районні центри Курської області. Про це повідомив Z-блогер Юрій Котенок. За його словами, тривають жорстокі бої.
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