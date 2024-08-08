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В Госдуме РФ заявили, что атаку на Курскую область ВСУ готовили при поддержке Великобритании

08 августа 2024, 08:05

В Госдуме РФ заявили, что атаку на Курскую область ВСУ готовили при поддержке Великобритании

В российской Госдуме заявляют, что ВСУ на территорию Курской области вторгались не самостоятельно. Помогали им в этом спецслужбы Великобритании. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

«Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — сказал депутат.

Адальби Люлевич Шхагошев, который находится под санкциями США и всех стран ЕС, сообщил журналистам росСМИ, что «ястребы во многих странах» не хотят мира и активно пытаются «разжечь пламя противостояния». При этом он не сообщил откуда у него информация про британских спецагентов и откуда данные про «английскую речь». 

Депутат пригрозил «стратегическим ответом», который будет «очень болезненным и в военном, и в политическом направлениях».

Напомним, ВСУ вошли в город Суджа и поселок Коренево – два приграничных районных центра Курской области. Об этом сообщил Z-блогер Юрий Котенок. По его словам, идут жестокие бои.

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