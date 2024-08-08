В Луганську чоловіка відправили до колонії на 8 років нібито за підтримку «Азову»

У російських силових відомствах заявили про засудження раніше затриманого чоловіка, який нібито пересилав у 2023 році гроші на рахунок українського полку ЗСУ «Азов».



Слідчий комітет РФ стверджує, що в окупованому Луганську громадянин України «у період з лютого по листопад 2023 року здійснив не менше восьми переказів коштів з використанням мобільної платформи учасникам цієї організації».



Вироком окупаційного «суду» відправили чоловіка до виправної колонії суворого режиму на 8 років та 6 місяців.

Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.