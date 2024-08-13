Росія перекидає під Курськ війська з Придніпровського напрямку

Росія переміщає підрозділи своїх військ із Придніпровського напрямку до Курської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Ліховий.

За його словами, у Курській області РФ в окупантів найбільші дірки в обороні.

«Є переміщення, зокрема, з Придніпровського напрямку, і не тільки з цього напрямку, російських підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні», — розповів офіцер ЗСУ.

Він також зазначив, що раніше на Придніпровському напрямку було більше російських військ. Щоправда, кількість штурмів була меншою. Однак після того, як ЗС РФ почали перекидати сили до Курської області, активність на лівому березі Дніпра різко зросла.

«Я думаю, що має пройти кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії — коли вони хочуть показати нібито, що незважаючи на зменшення їхніх оборонних порядків, вони здатні атакувати й надалі. Або це, можливо, якийсь інший задум», — зазначив Ліховий.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандистські ЗМІ, а також Міноборони РФ підмінюють факти, видаючи кадри успіхів української армії за успіхи російської. Зокрема, пропаганда намагається показати стабілізацію ситуації у Курській області.