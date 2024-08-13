Россия перебрасывает под Курск войска с Приднепровского направления

Россия перемещает подразделения своих войск с Приднепровского направления в Курскую область. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий.

По его словам, в Курской области РФ у оккупантов самые большие дыры в обороне.

«Есть перемещение, в частности, с Приднепровского направления, и не только с этого направления, российских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне", — рассказал офицер ВСУ.

Он также отметил, что ранее на Приднепровском направлении было больше российских войск. Правда, количество штурмов было меньшее. Однако после того, как ВС РФ начали перебрасывать силы в Курскую область, активность на левом берегу Днепра резко выросла.

«Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия — когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их оборонных порядков, они способны атаковать и дальше. Или это, возможно, какой-то другой замысел», — отметил Лиховий.

Ранее сообщалось, что российские пропагандистские СМИ, а также Минобороны РФ подменяют факты, выдавая кадры успехов украинской армии за успехи российской. В частности, пропаганда пытается показать стабилизацию ситуации в Курской области.