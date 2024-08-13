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У Краматорську почали дистанційно консультувати пацієнтів за допомогою телемедицини

13 серпня 2024, 17:15

У Краматорську почали дистанційно консультувати пацієнтів за допомогою телемедицини

Апарат для надання медичних консультацій дистанційно. Фото: Краматорська МВА Апарат для надання медичних консультацій дистанційно. Фото: Краматорська МВА

У Краматорську Донецької області Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 почав надавати послуги дистанційних консультацій. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Наголошується, що КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради отримав один програмно-апаратний комплекс для телемедицини у рамках проекту «TeleHealthFrontline Initiative/Телемедична ініціатива на передовій». Центр сімейної медицини із Краматорська бере участь у цьому проекті з початку травня 2024 року.

Керівник Центру Олександр Власенко повідомив, що сімейні лікарі завершили кілька етапів навчання та отримали комплект спеціального телемедичного обладнання.

У повідомленні йдеться, що ці пристрої призначені для збирання, передачі та зберігання інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта – вимірювання артеріального тиску, електрокардіографічне дослідження, частота серцевих скорочень, вимірювання функцій дихання, вимірювання насиченості крові киснем та інше.

«Процес відбувається наступним чином: сімейний лікар приймає рішення, що пацієнт потребує дистанційного консультування засобами телемедичного зв'язку. Після цього сімейний лікар відправляє на адресу перебування пацієнта медичну сестру, яка проводить потрібні обстеження. Результати обстеження отримує сімейний лікар», —  зазначається у повідомленні.

Контакти call-центру ЦПМСП №1 у Краматорську: 050-357-07-05; 095-274-18-02; (0626) 42-00-98.

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