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В Краматорске начали дистанционно консультировать пациентов при помощи телемедицины

13 августа 2024, 17:15

В Краматорске начали дистанционно консультировать пациентов при помощи телемедицины

Аппарат для проведения медицинских консультаций дистанционно. Фото: Краматорская ГВА Аппарат для проведения медицинских консультаций дистанционно. Фото: Краматорская ГВА

В Краматорске Донецкой области Центр первичной медико-санитарной помощи №1 начал предоставлять услуги дистанционных консультаций. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» Краматорского городского совета получил один программно-аппаратный комплекс для телемедицины в рамках проекта «TeleHealthFrontline Initiative/Телемедицинская инициатива на передовой». Центр семейной медицины из Краматорска участвует в этом проекте с начала мая 2024 года.

Руководитель Центра Александр Власенко сообщил, что семейные врачи завершили несколько этапов обучения и получили комплект специального телемедицинского оборудования. 

В сообщении говорится, что эти устройства предназначены для сбора, передачи и хранения информации о физиологических параметрах организма пациента – измерение артериального давления, электрокардиографическое исследование, частота сердечных сокращений, измерение функций дыхания, измерение насыщенности крови кислородом и другое.

«Процесс происходит следующим образом: семейный врач принимает решение, что пациент нуждается в дистанционном консультировании средствами телемедицинской связи. После этого семейный врач отправляет по адресу пребывания пациента медицинскую сестру, которая проводит нужные обследования. Результаты обследования получает семейный врач», — отмечается в сообщении. 

Контакты call-центра ЦПМСП №1 в Краматорске: 050-357-07-05; 095-274-18-02; (0626) 42-00-98.

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