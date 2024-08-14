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Сили ППО вночі збили 17 БПЛА із 23 запущених — Олещук

14 серпня 2024, 09:35

Сили ППО вночі збили 17 БПЛА із 23 запущених — Олещук

Російська армія вночі, 14 серпня, вдарила по території України авіаційними ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 17 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Бєлгородської області та 23 ударними БпЛА типу «Shahed» з районів Чауда — Крим, Єйськ, Курськ — РФ», — зауважив він.

За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони збили 17 російських БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Раніше ми писали, що за 13 серпня російські війська вбили одного жителя Донецької області у Журавці.

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